Quanti punti ha guadagnato Sinner nella classifica ATP su Alcaraz Djokovic e Zverev | la situazione a Cincinnati

(Di lunedì 19 agosto 2024) Jannikcontinua a mettere fieno in cascina. La vittoria contro Alexandersemifinale del Masters1000 die la qualificazione per l’atto conclusivo hanno dei riflessi importantimondiale. Ricordiamo cheera ripartito negli USA da quota 8760, portandosi a 9160, mentre il serbo Novakha deciso di non essere a: il numero 2 del mondo lo scorso anno vinse il torneo, incamerando 1000nel ranking ATP, che dunque non ha difeso. Per questi motivi Nole, martedì 20 agosto, si ritroverà a quota 7460, ad almeno 1950di distanza da