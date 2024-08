Niente ruspe alla scuola ‘Torre’ | Pasquariello rassicura sull’inizio dell’anno scolastico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl complicato puzzle per l’avvio dell’abbattimento dellaMedia “Federico Torre” in via Nicola Sala di Benevento manca ancora di un paio di fondamentali tasselli. Stamani infatti leche avrebbero dovuto avviare l’inizio del cantiere per la demolizione dell’edificio non si sono viste. Le conferme della stasi nella demolizione del grande complesso immobiliare che si sviluppa a anche su via Marmorale, oltre che da una semplice visita nei paraggi, sono venute ufficialmente dresponsabile del procedimento (RUP) incaricata dal Comune capoluogo che ha commissionato il lavoro, Simona De Filippo, che ci ha comunicato che si trattava di una scelta della Ditta incaricata dei lavori di demolizione: la ditta avrebbe deciso di rinviare la data di inizio delle operazioni di abbattimento cantiere.