Morgan pubblica Rutta la canzone contro Emma | come mai ce l’ha con lei

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 19 agosto 2024) Qualche giorno faha annunciato sui social l’uscita di un singolo dal titolo ‘’, scritto daMarrone. Oggi Marco Castoldi hato il pezzo, ovviamente non è scritto dalla Marrone, ma cita una sua frase: “In un mondo disiate Calcutta“.ha rilasciato questa dichiarazione dopo che è venuto alla luce il caso di Angelica Schiatti, ex di Castoldi, che ha denunciato il musicista per stalking, revenge p0rn e diffamazione. La ragazza ha ricevuto il sostegno di molti colleghi del mondo della musica, tra cui quello di. Marco Castoldi poche ore fa ha condiviso su Instagram il branoe nella didascalia ha taggato Federico Fashion Style (perché?!): “Rutti, Warner,Marrone, quando mi odiano io rispondo con l’arte. @federicofashionstyle“.