Morata devastato dalla separazione con Alice Campello | È finita non si torna indietro

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 19 agosto 2024)conAlvaroha parlato dellacon la moglie, rivelando i motivi che hanno portato alla rottura, annunciata da entrambi sui social diversi giorni fa. Intervistato da Javier de Hoyos per la televisione spagnola De Corazón, il calciatore del Milan si è detto “fine della relazione con quella che definisce la donna “più importante della mia vita”. “Sono molto chiaro, la relazione è. Abbiamo un ottimo rapporto per il benessere dei nostri quattro figli, anche se non si puòre” ha affermato l’attaccante spagnolo.poi aggiunge: “Sono, ma garantisco che non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita”.