Media re Carlo taglia servizio di sicurezza nella residenza di Andrea

(Di lunedì 19 agosto 2024) LONDRA – Reavrebbe deciso di non rinnovare il contratto per le guardie private che garantiscono ladelladi Royal Lodge a Windsor, dove vive il principe, caduto in disgrazia dopo il coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein. E’ quanto riporta il Sun, ripreso da altri quotidiani britannici, secondo cui in questo modo Buckingham Palace potrà risparmiare a partire dall’autunno tre milioni di sterline l’anno destinati alladella vasta proprietà. Dietro la decisione comunque ci sarebbe la volontà diIII di spingere il fratello a trasferirsi altrove. Già lo scorso giugno se ne era parlato sulla stampa del Regno Unito, dopo le foto che mostravano una Royal Lodge decadente a causa della mancata manutenzione e di conseguenza Sua Maestà aveva minacciato il taglio dei fondi al duca di York.