LIVE Sinner-Zverev 7-6 5-7 7-6 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | vittoria pazzesca respinto l’assalto al n 1 Avversario a sorpresa in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.58 Jannikdisputerà ladel Masters1000 dicontro lo statunitense Frances Tiafoe, uscito vittorioso dall’altra semicontro Holger Rune. Il match inizierà non prima delle 00.00 italiane di martedì 20 agosto, preceduto dalladel doppio maschile (ore 17.00 italiane) e dall’atto conclusivo del singolare femminile (prevista non prima delle 21.00 italiane). Si chiude qui ladell’epica sfida tra Jannike Alexander, un saluto sportivo, ricordandovi l’ultimo atto del Masters 1000 diche sarà comunque dopo le 21.