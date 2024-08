L’Italia in Fiamme | Emergenza Incendi e Strategie di Contenimento

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 19 agosto 2024) Introduzione Negli ultimi anni,e gran parte dell’Europa sono state colpite da una crescente. Il cambiamento climatico, le ondate di calore estreme, e la siccità prolungata stanno contribuendo a intensificare i roghi, mettendo a rischio vite umane, ecosistemi e infrastrutture. Questo articolo esplora le cause degli, i loro impatti ambientali ed economici, e lemesse in atto per contenere l’. Cause degliGliin Italia e in Europa sono il risultato di una combinazione di fattori naturali e antropici. Tra le cause principali troviamo: 1. Cambiamento Climatico L’aumento delle temperature globali ha portato a estati più lunghe e secche, condizioni ideali per l’innesco di. Le ondate di calore, sempre più frequenti, seccano la vegetazione, rendendola altamente infiammabile. 2.