L’ecografia interventistica del Sant’Anna premiata dall’Associazione ingegneri clinici

(Di lunedì 19 agosto 2024) In occasione degli Aiic Awards 2024 organizzatoitaliana, che si è svolto a Roma, l’Unità operativa di ecografiadell’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara (diretta dalla dottoressa Paola Tombesi) ha ricevuto il premio per il ’Miglior Lavoro’ nella categoria ’innovazione’. Il riconoscimento, ottenuto grazie anche alla collaborazione con un’azienda italiana leader in campo ecografico, è stato attribuito presentando il prototipo di un inedito sistema di navigazione virtuale basato sull’impiego di una camera 3D. Quest’ultima consente di facilitare e velocizzare la fase di registrazione, indispensabile per l’impiego del software di navigazione che viene utilizzato nei trattamenti di termoablazione.