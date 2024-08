La ripartenza del Castelfiorentino | Obiettivo Eccellenza entro 2 anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) La stagione si era conclusa tra il dolore e le lacrime per la morte improvvisa, dopo un malore in campo, del calciatore Mattia Giani. Ora ilUnited prova a ripartire e lo farà, dopo la retrocessione, dal campionato di Promozione con una rosa giovane, sostanzialmente rinnovata, ma anche con qualche giocatore esperto e di ‘categoria’. A costruirla Andrea Pucci, richiamato nel ruolo di direttore sportivo dopo le dimissioni di Andrea Vaglini che lo aveva sostituito duefa. "Per me è stata una vittoria umana perché l’addio, è inutile nasconderlo, era stato un po’ burrascoso con tre quarti di squadra fatta. Per me fu un dispiacere soprattutto umano – esordisce Pucci – perché pur non essendoci nato ho sempre frequentatoe mi sento di, ci sono affezionato.