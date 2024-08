La neve di Bormolini | Livigno è la mia terra ho il podio nel mirino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024)(Sondrio) Maurizionon vede l’ora di poter disputare le olimpiadi in casa. Da protagonista assoluto. E in questo caso per il trentenne specialista dello snowboard, grande interprete sia del Psl (Slalom parallelo) che del Pgs (Slalom Gigante parallelo), casa non è un modo di dire perché Mauri è die proprio qui sulle “sue“ piste tra un anno e mezzo si disputeranno le prove olimpiche di snowboard e freestyle (peraltro fa parte delteam, cioè di quegli atleti supportati direttamente da). Non dovrà nemmeno prendere la macchina per andare sulla pista, in corso di costruzione al Mottolino, e calarsi a tutta velocità per provare a spazzare via la concorrenza e a centrare una medaglia olimpica.