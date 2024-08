Io salvato dal vicino Ha quasi rotto la porta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) "Mi sono addormentato sul divano del soggiorno e non mi sono accorto di nulla: dormivo mentre la camera da letto andava a fuoco. Devo ringraziare il miodi casa che hasfondato laper svegliarmi. Se non lo avesse fatto, sarei morto". Romano D’Arminio, quarantottenne, vive nell’appartamento al primo piano del palazzo Aler di viale Fulvio Testi 308 dove ieri notte dopo le 2.30 è divampato un incendio per cause ancora da accertare. Nessuno per fortuna è rimasto ferito ma è stato necessario evacuare tutto lo stabile di nove piani durante l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati in viale Fulvio Testi con cinque mezzi, che hanno domato le fiamme in poco tempo. Le scale nel frattempo si erano riempite di fumo e già diversi residenti erano scesi in cortile. Tre persone leggermente intossicate hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Tra loro, il signor D’Arminio.