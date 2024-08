In pista con la Ioniq 5 N

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 agosto 2024) L'elettrica che non annoia, anzi, diverte. Hyundai cambia l'approccio alla mobilità elettrica con la sua5 N, una belva da 650 cavalli pensata per esaltare il piacere della guida sportiva. Lo slogan «Never just drive» riassume la filosofia di una vettura, che estrapola le doti corsaiole di un motore a zero emissioni - coppia massima pronta subito sotto il piede e prestazioni elevate - e le amplifica con una trovata tecnologica tanto semplice quanto geniale, un finto cambio al volante in grado di restituire emozioni autentiche. È la rielaborazione in chiave contemporanea delle hatchback anni ‘80, bombette buone per fare la spesa e muovere la famiglia ma in grado di diventare cattivissime con la sola pressione dell'acceleratore.