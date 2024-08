Il labiale rubato ad Antonio Conte massacra un suo giocatore | a Napoli è caos totale | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) All'appello mancano ancora la Juventus, impegnata in casa contro il Como, e l'Atalanta detentrice dell'Europa League, che sarà di scena al Via del Mare di Lecce. Si può già affermare, però, che il primo e più sorprendente risultato della prima giornata di campionato sia stato il rovinoso fracasso del nuovodia Verona. Gli azzurri sono usciti sconfitti 3-0, dando un'impressione di impotenza preoccupante alla vigilia di una stagione che, in teoria, dovrebbe essere quella del riscatto.è apparso visibilmente preoccupato per la situazione e in campo ha mostrato la sua consueta agitazione. Beccato dalle telecamere di Dazn, l'allenatore leccese è stato ripreso in un duro rimprovero ai suoi: “Siamo in otto contro due, vanno su Juan Jesus e prendiamo gol".