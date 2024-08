Il giudizio degli elettori conta qualcosa? | Toti tuona sul caso Arianna Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 agosto 2024) Giovanniinterviene sul. L'ormai ex governatore della regione Liguria, da mesi investito da una vicenda giudiziaria che lo ha portato alle dimissioni dal suo ruolo, è intervenuto sul suo profilo social e ha detto la sua sulle polemiche politiche che stanno riguardando la sorella del presidente del Consiglio e responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia,, e sull'ipotesi di un'indagine su di lei per traffico di influenze. “È indubbio che il direttore Sallusti scriva sulla prima pagina de “Il Giornale” notizie fondate. La sua esperienza e la sua professionalità sono fuori dubbio – esordisce – A me stupisce la reazione dei partiti.è accusata, dalla politica per ora, vedremo se anche dalla magistratura, di essersi occupata di nomine e designazioni ai vertici di aziende di Stato”.