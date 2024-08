Firenze primi dietrofront per l’aeroporto I cantieri slittano al 2025 in forse il terminal-vigneto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – L’inizio deiper la realizzazione del ’nuovo’ aeroporto di, dalla fine del 2024, potrebbe slittare alla prossima estate, dopo che il ministero avrà emesso il decreto di Via (Valutazione di impatto ambientale) – si presuppone a febbraio– e al termine della conferenza dei servizi. Toscana Aeroporti, infatti, avrebbe chiesto ulteriori 120 giorni per approfondire il progetto anche in base a tutte le prescrizioni inviate nel luglio scorso dalla commissione alla società che gestisce lo scalo aeroportuale di Peretola. Altra novità, non di poco conto (come riportava ieri La Repubblica), è il ridimensionamento delle opere previste a causa di un aumento considerevole dei costi, oggi valutati in 300 milioni di euro.