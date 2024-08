Fatemi dire messa sono sacerdote La diocesi prima dice no ma poi frena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Arezzo, 19 agosto 2024 – Si firma Don Marco Baragli ma per ladi Arezzo non è un. L’anno scorso aveva incantato con il suo flauto addirittura Buckingham Palace, oggi il professor Marco Baragli, musicista e filosofo aretino, che si esibisce in importanti eventi musicali in Inghilterra dove ha portato avanti il percorso per diventareanglicano dopo aver abbandonato l’insegnamento della religione cattolica, fa parlare di sé proprio per la sua carriera religiosa. Ladi Arezzo-Cortona-Sansepolcro (anche se il post è stato cancellato in attesa che Baragli presenti documenti che attestino il suo stato) aveva emesso una nota su Toscana Oggi per mettere in guardia la comunità da un individuo che “si presenta falsamente comecattolico”.