Elisa Molinarolo denuncia | Con quel cu…ne dove vuoi andare? Insulto fisico per l’azzurra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’astistaè stata vittima di body shaming da parte di un utente sui social, la cui identità non è stata svelata dall’atleta: sesta alle Olimpiadi,hato quanto accaduto ed ha replicato in maniera molto dura. Attraverso un post su Instagram, immediatamente divenuto virale,ha voluto sottolineare i pericoli che un atteggiamento del genere potrebbe provocare nei confronti di una persona fragile, mentre per fortuna lei ha consapevolezza del proprio corpo e si lascerà scivolare addosso quanto accaduto. Atletica,sesta col personale nella finale olimpica dell’asta. Vince Kennedy con 4.90 IL POST CON LADIVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Gazzetta dello Sport (@gazzettadellosport)