Dalla stampante al salotto | strato su strato è quasi finito il quartiere stampato in 3D più grande del mondo

(Di lunedì 19 agosto 2024) Immaginate un paesaggio collinare attraversato dal placido scorrere del fiume San Gabriel, dove sorge una comunità che sembra uscita da un racconto di fantascienza. Benvenuti a Wolf Ranch, il piùalcostruito con stampanti 3D, situato a Georgetown, Texas, a soli 48 chilometri a nord di Austin. Questo progetto pionieristico sta ridefinendo il concetto stesso di edilizia residenziale, unendo tecnologia all’avanguardia e sostenibilità in un connubio che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui costruiamo le nostre case. L’alleanza tra innovazione e tradizione Wolf Ranch è il frutto della collaborazione tra ICON, una startup texana specializzata nella stampa 3D su larga scala, e Lennar, uno dei più grandi costruttori di case degli Stati Uniti.