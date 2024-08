Cosa successe alla Convention Democratica di Chicago del 1968?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 19 agosto 2024) Corsi e ricorsi storici li chiamava Giambattista Vico, riferendosi a quegli eventi che compaiono ciclicamente nella Storia. È bastato dire che la– che di fatto nominerà ufficialmente Kamala Harris come candidata alle presidenziali del 5 novembre prossimo – si svolgesse a, per far tornarememoria i fatti del, perché quei giorni sconvolsero l’America e perché c’è il timore che possano ripetersi ancora? Nelgli USA erano una nazione in crisi. I Democratici erano in crisi. Come vi avevamo già raccontato qui, il presidente Lyndon Johnson, succeduto a Kennedy dopo la sua morte, si era ritirato dcompetizione, rinunciando a un secondo mandato. Uno dei due candidati favoriti, Robert Kennedy, fratello di JFK, morì in un attentato meno di tre mesi prima.