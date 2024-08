Cina | nuova rotta aerea colleghera’ Haikou a Seattle negli USA

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 ago – (Xinhua) – La Hainan Airlines ha annunciato l’inaugurazione, il 26 settembre, di unache, capoluogo della provincia meridionale cinese di Hainan, eStati Uniti, attraverso Chongqing. Su questasara’ operato un volo settimanale di andata e ritorno, con il volo HU445 in partenza daogni giovedi’. Sia il volo di andata che quello di ritorno prevedono uno scalo nella municipalita’ sud-occidentale cinese di Chongqing. Si tratta della primadaagli Stati Uniti operata dalla Hainan Airlines. Dovrebbe non solo migliorare il trasporto aereo, ma anche sostenere lo sviluppo del Porto di libero scambio di Hainan.ultimi anni, Hainan ha intensificato gli sforzi per ripristinare e inaugurare rotte aeree internazionali.