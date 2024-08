Carceri allarme sovraffollamento I tossicodipendenti in comunità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) "Dati del Sant’Anna allarmanti: bisogna far scontare la pena agli stranieri nel proprio paese d’origine e dare l’opportunità di recupero ainelle. L’obiettivo è recidiva zero". La denuncia è del vice coordinatore regionale di Forza Italia Antonio Platis. Un tema cui si aggiungono le considerazioni delle camere penali che pongono l’accento sul numero dei suicidi: "La pena – spiega l’avvocato Enrico Fontana, penalista modenese – deve essere effettiva ed immediata, ma senza dimenticare il recupero ed il reinserimento del detenuto. Il vantaggio per la collettività è evidente". Platis ricorda che "nel penitenziario modenese ci sono 554 detenuti su una capienza di 372. Ben 84 sono in attesa di primo giudizio, 329 sono stranieri. Ci sono 93 protetti e 30 sono detenute di sesso femminile.