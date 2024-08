Bologna | aggredisce in casa il padre 90enne braccialetto elettronico al figlio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 - Ha aggredito ilnovantenne, colpendolo alla testa con un arnese, procurandogli ferite guaribili in 10 giorni. Per questo motivo un sessantacinquenne italiano, incensurato, è indagato del reato di lesione personale e violazione di domicilio e ha ricevuto il divieto di avvicinamento alla persona offesa con l’obbligo di non avvicinarsi a tutti i luoghi da lei abitualmente frequentati, regolati dall’applicazione del. Le indagini dei carabinieri sono scattate a seguito della denuncia presentata dal novantenne, il quale ha raccontato che circa un mese fa era stato aggredito dalche si era introdotto clandestinamente ine aveva poi aggredito ilcolpendolo alla testa con un arnese utilizzato nella meccanica.