Blinken in Israele prova a fare pressioni per ottenere il cessate il fuoco a Gaza | Questa è forse l’ultima possibilità per la tregua

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) È arrivato inper promuovere l’accordo per ilil, chiarendo immediatamente che gli attuali colloqui “potrebbero essereper una” nella Striscia. Il segretario di Stato Usa, Antony, fa appello ad Hamas e adi non “far deragliare” gli sforzi: “Questo è un momento decisivo, probabilmente la migliore,, opportunità per riportare a casa gli ostaggi, perunile per mettere tutti sulla strada migliore per una pace e una sicurezza durature”, ha dettoincontrando il presidente israeliano Isaac Herzog. Tra case civili bombardate, morti, sfollati e feriti, l’accordo sulilsembra essere ancora molto lontano. Quello diè il nono viaggio nella regione da quando è scoppiata la guerra trae Hamas.