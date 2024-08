Bellucci negli Usa cade sul più bello Ora le qualificazioni per gli Us Open

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Si è fermata a un solo punto dalla gloria la bellissima settimana di Mattianel challenger di Cary (75mila dollari di montepremi). Il ventiduenne bustocco, partito addirittura dalle, ha via via battuto nel tane principale il coreano Hong, lo statunitense Basavareddy, il kazako Kukishkin e il canadese Diallo sempre in due set, arrivando ad un passo dall’inaspettato trionfo (sarebbe stato il quinto della carriera nella categoria challenger) contro il forte russo Roman Safiullin, numero 1 del tane e 65 del mondo. Assistito in tribuna dal coach Fabio Chiappini,ha letteralmente dominato l’avversario per un set e mezzo, portandosi rapidamente sul 6/1, 4/1.