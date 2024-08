Baronissi il 21 Agosto ospite in Città il Cadinale Pierbattista Pizzaballa

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il 212024, l’Auditorium “Papa Benedetto XVI” a(SA) sarà il palcoscenico di un evento straordinario intitolato “Chiedete pace per Gerusalemme: Tra Croce e Speranza”. L’incontro vedrà la partecipazione di Sua Beatitudine il Cardinale, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, una figura di spicco nel panorama ecclesiastico mondiale. L’evento, promosso dall’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in collaborazione con la Provincia Salernitano-Lucana dell’Immacolata Concezione dei Frati Minori, è un’occasione unica per riflettere sulla situazione di Gerusalemme e promuovere un messaggio di pace, in linea con le parole del Salmo 122, “Chiedete pace per Gerusalemme”. Programma della Giornata La giornata si aprirà alle 9:30 con l’accoglienza presso l’Auditorium “Papa Benedetto XVI” della parrocchia SS. Salvatore, Chiesa Maria SS.