Arezzo rimonta da applausi Pattarello-gol | ora il Perugia

(Di lunedì 19 agosto 2024)2 ASCOLI 1(4-3-3): Trombini; Montini (28’ st Catanese), Del Fabro, Chiosa, Coccia; Settembrini (17’ st Fiore), Mawuli, Renzi;(34’ st Gigli), Gucci, Guccione. All. Troise. ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Alagna, Piermarini, Menna, Cozzoli (12’ st Maurizii); Varone (36’ st Bertini), Bando, Campagna (12’ st Adjapong); D’Uffizi (36’ st Marsura), Corazza (19’ st Caccavo), Tirelli. All. Carrera Arbitro: Di Loreto di Terni (Lauri-Manzini). Reti: pt 11’ Corazza, 28’ Chiosa; st 31’. Note: spettatori: 2.221 paganti. Recupero: 1’ + 4’. Ammoniti: pt 5’ Cozzoli; st 4’ Guccione, 6’ Tirelli, 11’ Montini, 19’ Chiosa.– Buona anche la prima al Comunale per l’, che batte 2-1 l’Ascoli, ancora in, e si regala il derby al Curi contro il. Di due mancini, Chiosa nel primo tempo enella ripresa, le reti decisive.