Alien | Romulus è il film più visto nel weekend italiano

(Di lunedì 19 agosto 2024)ha vinto il Box Office Italia, ed ha contribuito a tenere alti gli incassi complessivi di questa estate 2024. Secondo i dati offerti da Cineguru, il nuovo capitolo della sagaha chiuso ildi poco sotto il milione (902 mila euro), cifra che sale a quota 1,19 milioni in cinque giorni, in piena linea con l’esordio di: Covenant nel 2017 (1,14 milioni), ma in calo rispetto a Prometheus, che nel 2012, ha raccolto 2,02 milioni. Deadpool & Wolverine ha chiuso in seconda posizione con un nuovo incasso da 886 mila euro, ed un totale oramai ad un passo dai 16 milioni (15,96 milioni). È chiaro che l’incasso totale di Iron Man 3 (16,08 milioni) sarà superato molto presto.