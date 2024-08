Addio al nubilato e al celibato | idee per organizzarli insieme

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 19 agosto 2024) Organizzarele rispettive feste diale alha molti vantaggi per i futuri sposi. Che si tratti di un evento casalingo o di un viaggio vero e proprio, un party unico vi permetterà di avere intorno tutti gli amici e parenti senza distinzione di genere. I futuri coniugi che decideranno di venire meno ai tradizionali party pre-matrimoniali separati, risparmieranno in termini economici e logistici. Ma come si possono organizzareunale al? Ecco qualche consiglio per voi. Cos’è una festa unica diale alUna festa unica diale alè un evento che coinvolge i due futuri sposi e i rispettivi amici.