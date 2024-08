Verso Catania-Crotone | diciotto rossazzurri convocati

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 18 agosto 2024) L’Ufficio Stampa delFC comunica: In vista della gara con il, in programma stasera alle 21.00 al “Massimino” e valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2024/2025, mister Toscano potrà contare su: tra ianche cinque calciatori dell’under 19 rossazzurra. Di seguito, gli atleti a disposizione (numerazione riferita esclusivamente alla Coppa Italia Serie C 2024/2025): 1 Klavs Bethers 7 Francesco Di Tacchio 8 Stefano Sturaro 11 Gianluca Carpani 13 Devid Eugene Bouah 14 Luca Verna 15 Matteo Di Gennaro 16 Alessandro Quaini 17 Gregorio Luperini 20 Gabriel Popovic 22 Lorenzo D’Agata (classe 2007) 27 Alessio Castellini 33 Armando Anastasio 34 Federico D’Emilio (classe 2006) 35 Ermanno Ciniero (classe 2007) 36 Oscar Allegra (classe 2006) 37 Carmelo Forti (classe 2006) 68 Mario Ierardi