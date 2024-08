Traffico Roma del 18-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio code per incidente sulla A1Napoli chi viaggia in direzione diincontra code tra lo svincolo di Ferentino e l’uscita anagni-fiuggi sulle strade della capitale Al momento ilrisulta scorrevole più intenso nella zona del Vaticano per le consuete celebrazioni domenicali intanto la protezione civile ha diramato un allerta meteo Gianna sulle nostre regioni da questa mattina e per le prossime 24-36 ore e rovesci di forte intensità temporali locali grandinate e forti raffiche di vento ad agevolare gli spostamenti come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera ancora disagi al trasporto ferroviario permesso circolazione dei treni sulla lineaSan Pietro Vigna Clara per allagamento cancellati diversi treni regionali dettagli di queste ed altre notizie sul sito aluceverde.