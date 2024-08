Spal mercato da accelerare per non rischiare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Anche Ferragosto è passato, e complice il lungo "ponte", a cinque giorni dalla prima di campionato contro un Ascoli appena retrocesso dalla serie B, lasi ritrova incompleta assai come si temeva. A Napoli direbbero che è ora di "spicciarsi": serve assolutamente una accelerata sul. Se è vero che undici Dossena li potrà mettere assieme venerdì sera contro i bianconeri di Carrera, è molto chiaro che tra giocatori in partenza e arrivi che tardano la situazione resta troppo fluida. Se c’è una stagione in cui laha bisogno di certezze in partenza è questa: non si parte alla pari con le altre ma da -3, e il calendario presenta immediatamente un poker di avversarie (Ascoli, Perugia, Lucchese e Milan) assai competitive. Ciò che oggi lanon sembra, perchè il contesto appare di decisa precarietà.