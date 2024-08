Prima atleta trans alle Paralimpiadi | Odio social? Certo me lo aspetto Ma la mia risposta sarà solo in pista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Bologna, 19 agosto 2024 – “Non ho fatto una rinuncia, ma una scelta". Valentina Petrillo, 50 anni, tra meno di dieci giorni volerà a Parigi. Per lavolta, nei 200 e 400, distanze sulle quali, un anno fa, nella capitale francese, vinse due medaglie di bronzo ai Mondiali.volta ai Giochi per Valentina. Il 2 settembre avrà le batterie dei 400, il 6 quelle dei 200. Il 3 e il 7 le eventuali finali.volta di un’gender. Valentina è serena, tranquilla. Anche se ha messo in preventivo polemiche, accuse, haters. Valentina, partiamo dall’inizio. "Sono nata a Napoli il 2 ottobre 1973. Sono affetta dalla Sindrome di Stargardt e sono ipovedente. Nel 1994 sono arrivata a Bologna".tappa, istituto Cavazza. "Esatto. Scuola per specializzarsi in informatica". Il 2 ottobre 1973 "Nasco come Fabrizio. Nel 2017 faccio coming out.