Pardo | non si è vista la ferocia di Conte ci sono state situazioni a un certo punto imbarazzanti

(Di domenica 18 agosto 2024) A Dazn si commenta la sconfitta del Napoli. Ciro Ferrara: a questo, dopo una sconfitta del genere devi lavorare non solo da unditattico, ma devi lavorare anche sulla testa dei calciatori: l’atteggiamento non è stata l’altezza. Ci sarà bisogno di qualche acquisto in più. C’è il nodo Osimhen. Stiamo parlando di una squadra completamente diversa, un po’ dello spirito delladiera lecito attendersi e invece non lo abbiamo visto. Il Verona è stato nettamente superiore.: «sivisti molti limiti dell’anno scorso, gol presi su ripartenza, i primi due susvagate, letture di squadra completamente sbagliate. È un inizio shock.è specialista nel fare rivoluzioni, riuscirà a trasformare il pessimismo di oggi. Ferrara: un parziale alibi è l’assenza di Buongorno, assenza che oggi si è fatta sentire.