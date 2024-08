Palacios interviene Zanetti nella trattativa Ancora passi in avanti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024) Tomasè ormai il definitivo oggetto d’interesse dell’Inter per la difesa. Nelle ultime ore è intervenuto direttamente Javier, ecco cosa sta succedendo.– Tomasè il difensore che l’Inter sta seguendo per il suo futuro. Simone Inzaghi ha segnalato il bisogno di un giocatore in quel ruolo, lo ha fatto anche Alessandro Bastoni a sorpresa nel post-partita di ieri sera. La dirigenza sta parlando con il Talleres, che detiene il cartellino del giocatore attualmente in prestito all’Independiente Rivadavia. L’Inter vorrebbe evitare di passare da due club diversi, Javierè intervenuto nelle ultime ore. COSA MANCA? – L’intesa è vicina, si lavora esclusivamente sulle cifre e sulla percentuale di una futura rivendita.