Notte di terrore in città | spara ai pompieri e uccide una donna Scatta l’allarme

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 18 agosto 2024) È stata unada incubo in. Un uomo ha prima litigato con i vicini, poito aie ucciso una. Indagini in corso Unache a San Candido, in Alto Adige, nessuno si dimenticherà. E non per il caldo record o per qualche temporale, ma per un vero e proprio far west iniziato nella tarda serata di sabato 17 agosto. Un uomo al culmine di un litigio con i vicini ha estratto un fucilendo aindo una. Subito dopo si è barricato in casa e non si esclude che si possa essere tolto la vita. Polizia (Ansa) – cityrumors.itSul posto ci sono le forze dell’ordine che hanno isolato e messo in sicurezza la zona. L’invito della Protezione Civile è stato da subito quello di non lasciare le case visto che non si conosce la possibile reazione dell’uomo se naturalmente ancora in vita.