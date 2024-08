Napoli Manna | Osimhen? Tutto bloccato ha un contratto con noi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Il direttore sportivo del, Giovanni, ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del match contro il Verona, parlando del futuro dell’attaccante nigeriano: “C’è una situazione bloccata.è un giocatore importante e con parametri importanti, noi abbiamo fatto una scelta condivisa per preservare la squadra e non siamo l’unico club in questa situazione. Vedremo cosa succederà nei prossimi 10 giorni”. “Dare delle sensazioni non è corretto, lavoriamo con il suo entourage per trovare la migliore soluzione. Possibile che resti? Ha unper altre due stagioni, è chiaro che se non si troverà una soluzione entro il 30 agosto parleremo con il ragazzo”, ha aggiunto. Il dirigente dei partenopei ha poi parlato delle parole di Conte in conferenza stampa: “Anche noi non siamo contenti di questa situazione, volevamo arrivare più pronti.