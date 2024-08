Motta | Chiesa? Niente è cambiato Abbiamo parlato già

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024) Oggi è la vigilia dell’esordio in campionato della Juventus, che giocherà la sua prima giornata contro il Como. Thiagoha anticipato così la stagione bianconera in conferenza stampa, con un riferimento anche a Federico. MERCATO – La Serie A è già iniziata e ha visto Inter e Milan pareggiare all’esordio rispettivamente contro Genoa e Torino. I risultati sono stati sorprendenti e oggi si continuerà. La Juventus si presenterà domani in serata al campionato. Alla prima conferenza stampa della vigilia Thiagohameno di Juventus–Como, molto più di mercato. L’allenatore ha anticipato qualche tema, tra cui quello che riguarda l’esterno su cui dietro ci potrebbe essere l’Inter: «Contento del mercato? Molto, stiamo lavorando bene e al massimo per costruire insieme una squadra competitiva. Domani un successo? Nella vita e nel calcioè scontato.