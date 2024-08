Maglie dell’Arezzo Calcio il vescovo fa ritirare le foto con la modella in Cattedrale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Arezzo, 18 agosto 2024 – “Sono contento che rivedendo lel’Arezzoabbia deciso di non pubblicare alcune immagini scattate all’interno dellaper presentare la nuova maglia, immagini che erano forse meno adatte, non opportune, all’interno di un luogo sacro così importante come la nostra". Le parole sono quelle di Andrea Migliavacca,di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, intervenuto circa il clamore sollevato dalla presentazione delle nuoveper la stagione ormai alle porte. Nelle parole delun plauso per la scelta dell’immagine della Madonna del Conforto, ma anche per aver rimosso alcuni scatti ritenuti non idonei. Non è la prima volta che la squadra diincontra luoghi e simboli sacri.