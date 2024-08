Gran finale per il Velia teatro 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 agosto 2024) La rassegna dedicata alla letteratura, ale al pensiero classico, nata accanto all’Eleadi Parmenide e ispirata alla tradizione dell’agorà filosofica, continua dal 19 al 25 agosto nella cornice postmoderna dell’Arena Zenone di Fondazione Alario, progettata da Paolo Portoghesi a Marina di Ascea (Salerno). In scena, dopo l’irresistibile Edipo stanco d Marco Grossi, Platone, Aristofane e Lisia, con la partecipazione di Emanuele Stolfi (Università di Siena), tra i massimi esperti di diritto antico, e artisti come Gianluigi Tosto o Anton Giulio Calenda. Per raccontare l’incredibile attualità di un pensiero che ha visto le sue origini proprio nella scuola eleatica.