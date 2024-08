De Grandis | Conte molto dimesso partita persa già in conferenza Neres? Un acquisto paradossale

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 18 agosto 2024) Il giornalista esprime preoccupazione per il Napoli e analizza le problematiche sollevate dalle dichiarazioni di Antonio. Stefano De, noto giornalista sportivo, ha espresso preoccupazione per il Napoli dopo la deludente prestazione contro l’Hellas Verona nella prima giornata di Serie A. Intervistato da Sky Sport, Deha commentato la situazione attuale del club partenopeo e le dichiarazioni di Antonio, sollevando seri dubbi sulla squadra. “Ho visto unasorprendentemente negativa per il Napoli,” ha dichiarato De. “È solo la prima giornata, quindi è presto per trarre conclusioni definitive, ma i segnali sono preoccupanti. C’è un paradosso evidente: il Napoli ha scelto di difendere a tre ma non ha acquistato difensori adatti a questo schieramento.