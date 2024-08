Convention democratica al via Harris avanti nei sondaggi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 18 agosto 2024) Kamalaè giunta alladel Partito Democratico che dovrà ‘incoronarla’ candidata ufficiale nella corsa alla Casa Bianca al posto di Joe Biden. La kermesse comincerà domani 19 agosto a Chicago e terrà banco fino a giovedì 22. I delegati sceglieranno, anche perché ile arridono e l’attuale vicepresidente può realmente sconfiggere Donald Trump diventando la prima presidente donna della storia americana. Le ultime rilevazioni demoscopiche la danno in vantaggio o appaiata al suo avversario in una serie di Stati indecisi e cruciali per le urne del 5 novembre. Si tratta di Arizona, Georgia, Nevada e North Carolina: 4 Stati della cosiddetta Sun Belt, la cintura meridionale del sole. L’orientamento dell’opinione pubblica starebbe mutando dopo che a lungo Trump è apparso essere stabilmente in vantaggio.