Conte non ha una pazienza infinita Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2024)non ha una. Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava nel commento alla conferenza stampa di ieri. Scrive il Corriere della Sera: Non c’è il centravanti, mancano i rinforzi concordati. Non c’è, soprattutto, una visione ottimistica della stagione che inizia. L’allenatore del Napoli, Antonio, non ha una. Chi un po’ lo conosce sa quanto sia un vincente ma anche come negli anni si sia sfilato da situazioni che non lo convincevano o che comunque rappresentavano un freno alle sue ambizioni.Napoli resta la spiaggia felice dove è approdato («ho entusiasmo e sono incazzato»), ma che nessuno osi parlargli in questo momento di scudetto («quello di due anni fa è un tranello per buttare fumo negli occhi») o di obiettivi da raggiungere.