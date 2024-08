Babbo Natale trasloca in Fortezza Cambia la mappa del maxi-evento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Quando verràtutto il mondo cambierà? Ne avrebbe bisogno ma per ora teniamoci stretti un finale di anno con un calendario ricco di grandi eventi. Due dai grandi numeri: il Mercato Internazionale e per l’appunto la Città del. Messi insieme, precedenti alla mano, fanno una stagione da quasi due milioni di presenze. Ed eventi che viaggiano sul filo del centro, che prima a ottobre e dalla metà di novembre in poi si trasformerà. Imenti sono nell’aria, appesi a una girandola di cantieri da far girare la testa ma che, alla fine, non dovrebbero incidere sui due appuntamenti cerchiati di rosso.