Automobilista impantanata a causa del navigatore | soccorsa dai Vigili del fuoco

(Di domenica 18 agosto 2024) Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, ideldi Civitavecchia sono stati chiamati a intervenire per soccorrere un’rimasta bloccata in una zona impervia tra Farnesiana e il comune di Allumiere. La donna, seguendo probabilmente indicazioni sbagliate fornite dal suosatellitare, si è ritrovata su una strada bianca, lontana dalle principali vie di comunicazione. L’errore delGPS e il fango rendono impossibile il ritorno Dopo essersi accorta dell’errore, la donna ha tentato di fare inversione per riprendere il percorso corretto. Tuttavia, adelle recenti piogge, il terreno era diventato estremamente fangoso e l’automobile è rimasta, impedendo qualsiasi tentativo di ripartenza. Vista l’impossibilità di muoversi, la donna ha deciso di chiamare i soccorsi.