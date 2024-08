Assalto ai pronto soccorso in Toscana guardie mediche introvabili L’ultima estate in emergenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Firenze, 18 agosto 2024 – “Saràdi sofferenza". Una promessa impegnativa ma concreta quella di Niccolò Biancalani, segretario toscano Fimmg (la sigla sindacale che rappresenta il maggior numero dei medici di medicina generale). Un’rovente non solo dal punto di vista climatico (da oggi almeno sotto quell’aspetto la situazione dovrebbe migliorare), che sta mettendo a dura prova idi tutta lae, in particolare, quelli della costa dove la popolazione in questa stagione raddoppia o si moltiplica all’ennesima potenza. E dove i servizi di guardia medica e guardia medica turistica funzionano – si fa per dire – a singhiozzo, con la modalità paese che vai usanza che trovi. D’altra parte per coprire i turni sarebbero necessari 650 medici e in organico ne sono rimasti 200, che raddoppiano con i sostituti neolaureati.