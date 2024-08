Acqualagna l’oppozione chiede più trasparenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Più partecipazione eper. I consiglieri di minoranza Laura Biagiotti (foto), Mirko Tassi, Oriana Spini e Luca Vegliò, hanno presentato al Consiglio tre importanti mozioni a partire dall’utilizzo dello streaming video per le sedute del consiglio. "Il gruppo Prospettiva Futuro ritiene che sia un’azione necessaria al fine di riportare nei verbali le cose dette in consiglio con fedeltà, e di favorire, nell’ottica della, l’esatta diffusione delle informazioni, utile anche per la partecipazione a distanza, da parte dei cittadini che non riescono a partecipare fisicamente alle sedute di Consiglio".