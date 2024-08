Zazzaroni | Tranne l’Inter tutte incomplete! E cita il grande Mosca

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024)commenta l’inizio del campionato di Serie A, concentrandosi anche sul. A tal proposito,l’indimenticabile Maurizio. SI RIPARTE – Il commento di Ivansulla ripartenza del campionato: «Dimenticate tutto quello che avete pensato e visto fino a ieri. Riponete nel cassettone del nulla i luoghi comuni, le certezze, le illusioni più pie: il campionato che comincia oggi pomeriggio non c’entra un fico secco con i precedenti, si porta dentro un’ombra; l’ombra di ciò che vorrebbe essere, ma non potrà essere. A stravolgere i contenuti della Serie A 24-25 è il numero degli appuntamenti internazionali, in primis la Super Champions che non prevede ripescaggi e, per Inter e Juve, il Mondiale club che rende infinita la stagione.