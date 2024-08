Turismo sei mesi col vento in poppa | +72%

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Un più 7,2% nei primi seidell’anno. E anche questa estate che si sta dirigendo verso il capolinea ha fatto registrare, tutto sommato, buoni numeri. Ila San Marino, ormai da qualche anno a questa parte, dà sempre segnali positivi. A mettere nero su bianco i numeri da gennaio a giugno di quest’anno è stato, come di consueto, l’Ufficio di statistica. "Nel periodo che va da gennaio a giugno 2024 – si legge nel bollettino puntualmente pubblico – l’afflusso turistico è stato pari a 826.782 visitatori, registrando un aumento del +7,2% rispetto all’anno precedente". A fare da capofila è stato il mese di giugno. Nel quale si "è registrato il maggior numero di visitatori nel 2024, con un incremento del +6,6% rispetto al 2023. Ma in generale i visitatori sono risultati maggiori dell’anno precedente per tutti itranne gennaio".