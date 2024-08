Traffico Roma del 17-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione in seguito ad un provvedimento dei Vigili del Fuoco e fino a cessate esigenze per alberi pericolanti chiusa la via del mare tra via Guido calza e via Vasco de Gama insieme a via Ostiense Tra via Lucio lepidio e via della Stazione di Ostia Antica disagi al trasporto ferroviario sulla lineaSan Pietro Vigna Clara è sospesa la circolazione dei treni per un allargamento della sede stradale per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Tiziana Alfa 1 e un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ