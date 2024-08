Scoppia un incendio su uno yacht | 11 persone si gettano in mare per salvarsi dalle fiamme

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 agosto 2024 –unsu uno, 11siinper. Sono stati tutti recuperati e messi in salvo gli occupanti del natante:prime informazioni, sembra che siano tutti in buone condizioni. È successo oggi al largo di Capocotta, sulla costa sud di Ostia. Sono ancora da accertare le cause dell’incidente. Il fumo nero era ben visibilespiagge della costa, mentre lehanno distrutto la barca. Cosa è successo L’allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio a circa 4 miglia da Capocotta, la zona delle dune che si trova sul litorale romano, tra Castel Porziano e Torvaianica. Lo si apprende da fonti della Capitaneria di Porto di Roma.